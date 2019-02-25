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Ольга Рапунцель завидует своей сестре Алене из-за того, что «Дом-2» предоставляет ей все необходимое для ребенка

«Бренд» реалити-шоу «Дом-2» - Ольга Рапунцель не скрывает, что завидует своей младшей родственнице.

Не секрет, что Ольга в последнее время довольно часто жалуется поклонникам и участникам «Дома-2» на то, что зрители и продюсеры проекта относятся к ее персоне «несправедливо». В пример Рапунцель-старшая то и дело ставит свою младшую сестру Алену Савкину, которой, по ее словам, руководство шоу не жалеет денег.

Ольга Рапунцель завидует своей сестре Алене из-за того, что «Дом-2» предоставляет ей все необходимое для ребенка

На днях в эфир телеканала «ТНТ» вышел новый выпуск «Дома-2», в котором Ольга назвала администрацию проекта «злыми людьми», ведь они не только не оплатили ей роды, но и даже не подарили ей букет цветов на выписке из роддома.

Рапунцель-старшая поспешила указать на то, что Алене, ее младшей сестре, руководство реалити-шоу устроило настоящий праздник на выписке, а сейчас то и дело предоставляет молодой мамочке все необходимое для малыша. По мнению Ольги, такое отношение к ней не является справедливым.

Ольга Рапунцель завидует своей сестре Алене из-за того, что «Дом-2» предоставляет ей все необходимое для ребенка

Нужно сказать, что с высказываниями «бренда» телестройки в очередной раз не согласились многочисленные телезрители. По словам поклонников «Дома-2», Ольга завидует Алене, что не есть правильным, ведь она ее младшая сестра, которая к тому же стала матерью-одиночкой.

«Меня одну это поражает? Как можно завидовать своей сестре только потому, что ее малышу многое предоставил проект? Оля, Алена осталась матерью-одиночкой! У тебя, что вообще совести нет?», - написала в Сети одна из поклонниц «Дома-2».



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:34

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