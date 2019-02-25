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В Саратовской области мать села на младенца во время попытки убийства

В Саратовской области мать попыталась убить своего восьмимесячного сына, сев на него сверху. Зафиксировано происшествие в городе Балаково, о чем в беседе с прессой рассказали представители СКР региона.
В Саратовской области мать села на младенца во время попытки убийства

Инцидент имел место в Саратовской области еще в начале ноября прошлого года, когда 32-летняя женщина обмотала своего сына ватным одеялом, препятствуя поступлению кислорода. После этого гражданка села сверху на ребенка, начав руками оказывать давление на грудную клетку. Спасти малыша успела соседка, услышавшая громкие крики. Она вбежала в квартиру через открытую дверь, не позволив матери убить наследника. Прибывшие на вызов медицинские работники доставили младенца в больницу и оказали ему помощь, сейчас жизни потерпевшего ничего не угрожает.

Свою вину 32-летняя подозреваемая отрицать не стала. Женщина отметила, что ребенка убить попыталась после ссоры с бойфрендом. Сейчас гражданка находится под стражей, по ее делу продолжается расследование, после чего все материалы окажутся переданы в суд.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:25

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