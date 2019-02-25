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Французская новинка Peugeot 208 станет более изысканной

Новая версия Peugeot 208 станет более изысканной. Французская новинка официально дебютировала в ходе Женевского автосалона. Основой нового авто является абсолютно новая платформа.

Французская новинка Peugeot 208 станет более изысканной


Экстерьер транспортного средства похож на стильный фастбек 508. Обновлённая машина в своем сегменте является одной из самых привлекательных. Peugeot 208 обладает богатым оснащением и высокотехнологичными функциями. Авто получило 17-дюймовые колесные диски, светодиодные фары, черную крышу, которая контрастирует с основной кузовной расцветкой. В салоне установлено новое рулевое колесо, задающее спортивный дух, цифровую «приборку», сочетающуюся с сенсорным экраном современного мультимедийного комплекса на 5, 7 либо 10 дюймов. Многие элементы управления интегрировали под информационно-развлекательную систему. К минимуму свели физические кнопки, а также переключатели. Интерьер подразумевает отделку поверхности глянцевыми черными материалами, а также искусственным карбоном.

Линейка силовых агрегатов новой версии Peugeot 208 включает бензиновый 1,2-литровый двигатель с турбонаддувом на 75/100/130 лошадок, также дизельный 1,5-литровый мотор на 100 лошадиных сил. Первая силовая установка сочетается с 5/6 скоростной механикой либо 8-ступенчатоым автоматом. Дизель функционирует с МКПП. Французский бренд также предлагает полностью электрическую версию хэтчбека. Силовой агрегат генерирует 136 лошадок. Основой выступит платформа e-CMP. В спортивном режиме авто до 100 км/час разгоняется за 8,1 сек. Запас хода достигает 340 км.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:46

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