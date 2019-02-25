В Великобритании у девушки полностью стерлась память из-за инфекции мозга





Это случилось с 24-летней жительницей Великобритании, работавшей компьютерным аналитиком. Она стала жертвой энцефалита,который стер ее память до самого последнего воспоминания.Некоторое время девушка отмечала у себя сильную головную боль. Потом на протяжении нескольких секунд она поняла, что не способна ничего вспомнить. С трудом пациентка доехала до больницы, в которой ей поставили диагноз энцефалит. Сразу же медики назначили курс лечения.Сейчас за британкой ухаживают мать и отец. Если сказать ей какое-то число, а потом попросить повторить спустя несколько минут, девушка не сможет вспомнить, что ей его называли. Также из памяти исчезли воспоминания о времени до начала заболевания.Она восстановила долговременную память, где хранит сведения о детстве, родителях и семье, но страдает от проблем с короткой памятью, то есть не может запомнить ничего, что узнает. Если девушку кто-то навещает, то спустя несколько минут она не вспомнит, что виделась с кем-то. К сожалению, врачи не способны восстановить краткосрочную память жительницы страны.