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В Великобритании у девушки полностью стерлась память из-за инфекции мозга

Память британки стерлась полностью спустя пару минут после развития у нее инфекции мозга. Девушке приходиться использовать записки, чтобы ежедневно вспоминать, что надо делать.
В Великобритании у девушки полностью стерлась память из-за инфекции мозга

Это случилось с 24-летней жительницей Великобритании, работавшей компьютерным аналитиком. Она стала жертвой энцефалита,который стер ее память до самого последнего воспоминания.

Некоторое время девушка отмечала у себя сильную головную боль. Потом на протяжении нескольких секунд она поняла, что не способна ничего вспомнить. С трудом пациентка доехала до больницы, в которой ей поставили диагноз энцефалит. Сразу же медики назначили курс лечения.

Сейчас за британкой ухаживают мать и отец. Если сказать ей какое-то число, а потом попросить повторить спустя несколько минут, девушка не сможет вспомнить, что ей его называли. Также из памяти исчезли воспоминания о времени до начала заболевания.

Она восстановила долговременную память, где хранит сведения о детстве, родителях и семье, но страдает от проблем с короткой памятью, то есть не может запомнить ничего, что узнает. Если девушку кто-то навещает, то спустя несколько минут она не вспомнит, что виделась с кем-то. К сожалению, врачи не способны восстановить краткосрочную память жительницы страны.



 
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Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 11:55

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