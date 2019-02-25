Памела Андерсон написала открытое письмо Владимиру Путину ради спасения косаток





Памела Андерсон является членом организации IFAW, чья деятельность направлена на защиту животных. Обращаясь к Владимиру Путину и властям России в целом, актриса просит освободить косаток и белух из находящейся в Приморье “китовой тюрьмы”. Это уже не первый раз, когда знаменитость озвучивает такую просьбу. В частности, в минувшем декабре она призвала запретить отлов диких морских млекопитающих для их содержания в океанариумах.Не так давно Владимир Путин дал правительству России официальное поручение, согласно которому в период до 1 марта им необходимо определить дальнейшую судьбу китообразных, находящихся на содержании в бухте Средняя Приморского края. Непосредственно Памела Андерсон в своем обращении отмечает, что возвращение вышеупомянутых животных в дикую природу позволит РФ показать явное лидерство в данном вопросе, что будет достойно уважения во всем мире.