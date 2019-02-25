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Рами Малек получил «Оскар» в номинации «Лучший актер»

Рами Малек стал «Лучшим актером» в номинации и получил премию «Оскар». Кинонаграды знаменитость удостоился за роль в кинокартине «Богемская рапсодия».

Рами Малек получил «Оскар» в номинации «Лучший актер»

Рами Малек стал знаменитым благодаря своей роли в кинокартине «Богемская рапсодия», артист сыграл Фредди Меркьюри. В этом фильме рассказывается вся история жизни солиста рок-группы Queen. Большая часть композиций Фредди Меркьюри до сих пор звучат на радиостанциях и пользуются огромной популярностью. Кинокартину под названием «Богемская рапсодия» высоко оценили во многих странах. Накануне состоялось вручение премии «Оскар», на которой Рами Малек стал победителем в категории «Лучший актер». Знаменитость вышел на сцену и произнося речь, чуть не расплакался от счастья. Преданные поклонники уже начали поздравлять актера с премией.

Рами Малек получил «Оскар» в номинации «Лучший актер»

Рами Малек не любить рассказывать о своей жизни, и практически не пользуется социальными сетями. Но поклонникам актера известно, что во время съемок «Богемской рапсодии» у актёра начался роман с партнершей по фильму Люси Бойнтон.



 
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Культура
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:30

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