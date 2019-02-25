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Звезда «Дом-2» Виктория Боня в сапогах устроила фотосессию на кровати

Экс-участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня продемонстрировала подписчикам фотографии с недавней фотосессии.

39-летняя телезнаменитость в очередной раз оказалась в центре всеобщего внимания.

Звезда «Дом-2» Виктория Боня в сапогах устроила фотосессию на кровати

Несколько часов назад Виктория разместила у себя на страничке в Instagram новый снимок, который меньше чем за сутки собрал больше 34 тысяч лайков и огромнейшее количество комментариев.

Под публикацией Боня написала пост, в котором признается преданным поклонникам, что ей нужно срочно отдохнуть, ведь она боится, что совсем скоро может «слечь». Также Виктория сообщила, что уже второй день у нее заложены уши, однако она все никак не может «добежать до врача».

Нужно сказать, что мало кто обратил внимание на пост звезды «Дома-2», ведь многих интернет-пользователей удивило, что светская львица запечатлена на кровати не только в верхней одежде, но и в сапогах. Один за другим подписчики Бони принялись указывает ей на то, что в обуви на кровати никто не фотографируется.

Звезда «Дом-2» Виктория Боня в сапогах устроила фотосессию на кровати

Кое-кто из фолловеров и вовсе отметил, что в грязных сапогах может лежать на чистой постели только Виктория. Боня не смогла промолчать и решила ответить на некоторые высказывания читателей. Звезда «Дома-2» заявила, что ее обувь никогда не бывает грязной.

К слову, некоторых фанатов Бони очень насторожил ее пост, поэтому они посоветовали своей любимице не откладывать поход к врачу.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:07

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