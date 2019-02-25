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На церемонию вручения премии «Оскар» некоторые знаменитости приехали в нелепых нарядах
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Леди Гага посетила церемонию вручения премии “Оскар” в украшении Одри Хепберн за $30 млн

Американская знаменитость Леди Гага побывала на церемонии вручения премии “Оскар”, выбрав для мероприятия украшение Одри Хепберн. Стоимость ожерелья с бриллиантами достигает 30 млн долларов.
Леди Гага посетила церемонию вручения премии “Оскар” в украшении Одри Хепберн за $30 млн

Представляющая ленту “Звезда родилась” Леди Гага на красной дорожке “Оскара” появилась в роскошном платье черного цвета, с элегантно уложенными волосами и легким макияжем. Однако внимание прессы оказалось сосредоточено на украшении на шее знаменитости. Речь идет об ожерелье с желтым бриллиантом, который нашли на руднике в Южной Африке.
Леди Гага посетила церемонию вручения премии “Оскар” в украшении Одри Хепберн за $30 млн

В свое время драгоценный камень выкупил Чарльз Тиффани, сделав его частью роскошного ожерелья. В рамках премьеры ленты “Завтрак у Тиффани” в указанном украшении перед публикой красовалась Одри Хепберн, теперь же честь надеть его выпала Леди Гаге, дополнившей образ выполненными из платины серьгами. Актриса, несмотря на впечатляющий внешний вид, не смогла завоевать статуэтку в категории за лучшую женскую роль.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:24

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