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Ученые считают мужскую бороду опасной для здоровья

В 2013 году женщины, которые занимались любовью с бородатыми мужчинами, заявляли, что они кажутся мужественнее и здоровее, а поцелуи с ними оригинальнее, но сейчас ученые изменили их мнение. Они узнали, что борода может быть опасной.
Ученые считают мужскую бороду опасной для здоровья

Соответственные медицинские тесты были проведены сотрудниками исследовательского Университета в США. Выяснилось, в волосах бороды есть настолько много микробов, как и на ободке унитаза, если его не мыли 2 недели. Респондентами стали работники больниц, которые тщательнее соблюдают гигиену.

Когда сведения растиражировали журналисты, женщины стали говорить, что боятся поцелуев с бородачами и испытывают отвращение. Кроме того, нашлись мужчины, которые заявили, что им пришлось сбрить бороду, поскольку супруги начали брезговать.

В России СМИ также устроили проверку. В одном из диагностических центров в 2015 году у троих мужчин были взяты анализы. Оказалось, что в бородах был стафилококк. Однако это не так страшно, как кажется, поскольку он присутствует на коже практически у каждого человека, а становится возбудителем заболеваний лишь в случае теплой и влажной среды.



 
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Наука
Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 11:09

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