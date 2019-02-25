Ученые считают мужскую бороду опасной для здоровья





Соответственные медицинские тесты были проведены сотрудниками исследовательского Университета в США. Выяснилось, в волосах бороды есть настолько много микробов, как и на ободке унитаза, если его не мыли 2 недели. Респондентами стали работники больниц, которые тщательнее соблюдают гигиену.Когда сведения растиражировали журналисты, женщины стали говорить, что боятся поцелуев с бородачами и испытывают отвращение. Кроме того, нашлись мужчины, которые заявили, что им пришлось сбрить бороду, поскольку супруги начали брезговать.В России СМИ также устроили проверку. В одном из диагностических центров в 2015 году у троих мужчин были взяты анализы. Оказалось, что в бородах был стафилококк. Однако это не так страшно, как кажется, поскольку он присутствует на коже практически у каждого человека, а становится возбудителем заболеваний лишь в случае теплой и влажной среды.