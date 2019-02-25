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Мария Кожевникова заявила о начале новой главы в ее жизни

Отечественная актриса Мария Кожевникова призналась поклонникам, что в ее жизни официально начинается новая глава. Знаменитость готова к серьезным переменам в карьере, о чем сообщила в Instagram.
Мария Кожевникова заявила о начале новой главы в ее жизни

По словам Марии Кожевниковой, она несколько лет шла к этому, и наконец-то решилась. Получившая известность, как актриса, звезда намерена заняться продюсированием различных проектов, в этом ей будет оказывать помощь другой известный “спонсор”, чье имя она раскроет в обозримом будущем. Знаменитость мечтает иметь больше возможностей и ответственности, что невозможно делать, если только сниматься в кино. В связи с новым стартом Кожевникова находится в поисках достойных внимания сценариев и синопсисов, а также других проектов от талантливых поклонников.

Звезда пообещала, что все присланное ей фанатами непременно прочтет, а действительно интересные идеи могут получить поддержку новоиспеченного продюсера. В комментариях поклонники поздравили Кожевникову с переменами в жизни, желая ей успехов в новом для себя деле.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:16

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