Мария Кожевникова заявила о начале новой главы в ее жизни

По словам Марии Кожевниковой, она несколько лет шла к этому, и наконец-то решилась. Получившая известность, как актриса, звезда намерена заняться продюсированием различных проектов, в этом ей будет оказывать помощь другой известный “спонсор”, чье имя она раскроет в обозримом будущем. Знаменитость мечтает иметь больше возможностей и ответственности, что невозможно делать, если только сниматься в кино. В связи с новым стартом Кожевникова находится в поисках достойных внимания сценариев и синопсисов, а также других проектов от талантливых поклонников.Звезда пообещала, что все присланное ей фанатами непременно прочтет, а действительно интересные идеи могут получить поддержку новоиспеченного продюсера. В комментариях поклонники поздравили Кожевникову с переменами в жизни, желая ей успехов в новом для себя деле.