Игра «Тоболов»: Почему автор книги остался недоволен экранизацией





Однако совершенно неожиданно вокруг фильма разгорелся настоящий скандал, начат он поклонниками автора легшей в основу книги Алексея Иванова и самим писателем. От работы над проектом деятель отказался еще в период написания сценария, хотя последний и закончил, выручив за него гонорар. После же Иванов решил, что написание книг для него более близко и понятно, чем тексты для фильма, а разбираться с получившейся картиной пришлось режиссеру Игорю Зайцеву. Он столкнулся с необходимостью адаптировать достаточно объемную книгу под фильм. Писатель же за это время успел написать еще два тома с одноименным наименованием “Тобол”.Схожая ситуация в случае с Алексеем Ивановым имела место со сценарием ленты “Царь” для Павла Лунгина. Однако воплощение замысла ему не понравилось.Никто из создателей фильма не скрывал, что на начальных стадиях работы возникли определенные трудности. Кроме того, никто не пытался обвинять в чем-то непосредственно автора, а имя Иванова из титров убрали по его же просьбе. В них лишь было указано, что снята лента по мотивам произведения писателя, что ни его, ни создателей кинокартины ни к чему не обязывает.Впрочем, Иванов не смог остаться в стороне и даже посетил премьеру “Тобола”, в итоге написав достаточно развернутый комментарий, выразив свое разочарование от увиденного. В частности, автор надеялся, что сможет наблюдать “Игру престолов”, но происходящее на экране ему больше напомнило “бои табуретками”. Хотя к драматической части фильма и могут быть вопросы, батальные сцены создатели реализовали на высоком уровне.Кинопродюсеры во всем мире придерживаются мнения, что в подавляющем числе случаев писатели остаются недовольны экранизациями своих произведений, причины для чего всегда разные: кого-то волнует финансовый вопрос или отсутствие подробностей, других — смена философии. Правда, не каждый выражал готовность идти на публичный скандал. К примеру, автор произведения “Я — Легенда” Ричард Мэтисон нелестно высказался об экранизации книги 2007 года с Уиллом Смитом в ведущей роли, назвав ее одной из наиболее неудачных. Джордж Мартин, автор основы для “Игры престолов”, тоже в последнее время все более нелестно высказывается в адрес создателей популярного сериала, считая, что некоторые персонажи переданы не так, как задумывалось изначально.Экранизация собой представляет отдельное произведения, имеющее определенную связь с прототипом. Схожие мысли озвучивал и непосредственно Алексей Иванов, который впоследствии по какой-то причине передумал. Между тем, выход “Тобола” писателю принес определенные дивиденды. К примеру, в преддверии премьеры книга была выпущена в кинообложке, на чем настояли в издательстве, а сам автор против такого шага не выступал.Такого рода публичные скандалы неизменно вызывают ощущение неловкости и даже брезгливости за тех, кто их разжигает. Зрителю стоит делать собственные выводы, читая книги и посещая премьеры.