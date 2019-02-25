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Звезда «Дом-2» Екатерина Зиновьева демонстрирует свои таланты

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Екатерина Зиновьева продолжает демонстрировать телезрителям свои таланты.

Не секрет, что Екатерине не удалось завоевать любовь участника «Дома-2», к которому она пришла на проект – Сергея Кучерова, однако ей посчастливилось привлечь внимание многочисленных поклонников реалити, ведь даже после ухода с шоу за ее личной жизнью продолжают следить десятки тысяч фанатов телестройки.

Звезда «Дом-2» Екатерина Зиновьева демонстрирует свои таланты

Еще во время прихода в Периметр Зиновьева заявила, что является преподавателем по вокалу, поэтому она намерена задержаться на телепроекте надолго. Практически каждый проектный конкурс не проходил без пения Екатерины, а многие участники и зрители «Дома-2» были уверены, что ее ждет большое будущее в мире российского шоу-бизнеса.

Ушла Зиновьева с реалити-шоу вместе со своим возлюбленным Денисом Давыдовым. Фанатам проекта очень нравилась эта парочка, поэтому они были убеждены, что еще не раз услышат имена этих участников «Дома-2». Так и случилось.

Вне Периметра Екатерине и Денису не удалось правильно построить отношения, что в итоге привело к тому, что влюбленные решили расстаться, ведь больше не могли постоянно ругаться и вновь мириться.

Звезда «Дом-2» Екатерина Зиновьева демонстрирует свои таланты

Нужно сказать, что Давыдов довольно быстро нашел замену Зиновьевой. Правда, и девушка не стала долго страдать. На данный момент звезда «Дома-2» вовсю продолжает реализовывать свою давнюю мечту. Екатерина уже записала свой первый настоящий хит «Согрей сердцем» и даже придумала себе псевдоним, под которым будет выступать – Zina.

Недавно Зиновьева появилась в проекте «ПЕСНИ», где во всеуслышание заявила, что намерена развеять стереотип про реалити-шоу «Дом-2».



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:48

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