Актриса Мария Голубкина показала поклонникам повзрослевшего сына

Своих детей Мария Голубкина публике показывает крайне редко, а сына Ивана поклонники знаменитости видели еще несколько лет назад. Однако теперь 45-летняя актриса решила похвастаться уже повзрослевшим наследником, разместив его фото в соцсети в честь празднования 23 февраля. Молодой человек в толстовке с изображением Майкла Джексона и очках сидит за столом рядом со сладостями и смотрит в камеру. Актриса в подписи к публикации заявила о челлендже “пора принимать пищу”.В комментариях многочисленные фолловеры отметили, что за последние пару лет сын Марии Голубкиной успел заметно вырасти, превратившись в красивого молодого человека. Также часть интернет-аудитории выделила сходство 15-летнего Ивана со своей звездной родственницей. У юноши тоже имеется личная страница в соцсети, но доступ к ней имеют только его близкие друзья.