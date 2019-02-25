Виктория Бэкхем поздравила сына с 14-летием

«Мне не верится, уже 14! Желаю счастливого дня рождения!» – подписала свой пост Бэкхем в Сети. Стоит отметить, что серьезно увлекаться музыкой сын футболиста стал в позапрошлом году. Именно тогда у Бэкхема-младшего заметили вокальный талант. Это произошло после того, как родители опубликовали видеоролик, на котором мальчик поет Hopefull, песню в стиле R&B.Увидевшие эту видеозапись были восхищены тем, как превосходно Круз Бэкхем владеет голосом, и какое имеет чувство ритма. Саймон Коулз (продюсер и ведущий) тогда сказал, что готов сразу же заключить с мальчиком контракт. Некоторые эксперты предрекли ему, что он еще сможет затмить самого Джастина Бибера. Правда, Виктория Бэкхем заявила, что сначала сыну надо закончить школу, а затем можно будет заниматься карьерой. Также она добавила, что хочет стать сама его менеджером.