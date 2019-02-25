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Андрей Малахов похвастался художественными талантами сына

Отечественный телеведущий Андрей Малахов похвастался художественными талантами своего сына. Об этом артист рассказал фолловерам в режиме Stories в Instagram.
Андрей Малахов похвастался художественными талантами сына

Андрей Малахов достаточно редко говорит о своей личной жизни, поэтому публика не часто видит сына телеведущего или его супругу. Однако накануне звезда “Прямого эфира” не смог сдержаться, решив продемонстрировать публике художественные таланты наследника, прошлой осенью отметившего свое однолетие. В частности, в честь 23 февраля мальчик оставил отпечатки рук и ноги на листе бумаги, которые при помощи взрослых превратились в цветок. Послание от сына возлюбленная Малахова сопроводила поздравлением для “папы” с праздником.
Андрей Малахов похвастался художественными талантами сына

Хотя наследнику уже больше года, Андрей Малахов по-прежнему не показывает его своим фолловерам. Артист не публикует даже снимков ребенка, демонстрирующих его со спины. Свободные минуты телеведущий старается проводить в компании семьи, ради чего даже встает раньше.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:50

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