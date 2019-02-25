Кончита Вурст кардинально сменила имидж

Томас Нойвирт, более известный миру, как Кончита Вурст, любит эпатировать публику. Певец стал знаменит после своей победы на " Евровидении-2014". Его имидж женщины с длинными волосами и бородой поразил зрителей. Накануне Кончита Вурст опубликовала новый снимок в социальной сети Instagram. На фотографии она запечатлена в красном платье в пол, в туфлях такого же цвета, но на голове знаменитости полностью отсутствовали волосы.Многочисленные подписчики Кончиты Вурст по-разному отнеслись к переменам во внешности певицы. Некоторые пришли в восторг и написали, что в таком образе исполнительница выглядит еще прекрасней. Другие сообщили, что пока не привыкли к новому имиджу знаменитости. Но были и те, кто негативно высказался о переменах во внешности Кончиты Вурст. Всего за сутки пост набрал более 38 000 лайков.