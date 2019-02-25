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Кончита Вурст кардинально сменила имидж

На странице в Instagram Кончита Вурст продемонстрировала своим подписчикам новый имидж. Знаменитость предстала перед преданными поклонниками полностью без волос.

Кончита Вурст кардинально сменила имидж

Томас Нойвирт, более известный миру, как Кончита Вурст, любит эпатировать публику. Певец стал знаменит после своей победы на " Евровидении-2014". Его имидж женщины с длинными волосами и бородой поразил зрителей. Накануне Кончита Вурст опубликовала новый снимок в социальной сети Instagram. На фотографии она запечатлена в красном платье в пол, в туфлях такого же цвета, но на голове знаменитости полностью отсутствовали волосы.

Кончита Вурст кардинально сменила имидж

Многочисленные подписчики Кончиты Вурст по-разному отнеслись к переменам во внешности певицы. Некоторые пришли в восторг и написали, что в таком образе исполнительница выглядит еще прекрасней. Другие сообщили, что пока не привыкли к новому имиджу знаменитости. Но были и те, кто негативно высказался о переменах во внешности Кончиты Вурст. Всего за сутки пост набрал более 38 000 лайков.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:44

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