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Компания Huawei презентовала премиальный ноутбук MateBook X Pro

Одна из крупнейших мировых компаний на рынке технологий Huawei провела презентацию своего премиального ноутбука MateBook X Pro. Знакомство потребителя с разработкой состоялось накануне выставки Mobile World Congress.
Компания Huawei презентовала премиальный ноутбук MateBook X Pro

Производитель оснастил устройство металлическим корпусом. Юзер сможет выбрать между серым и серебристым цветом ноутбука. Девайс получил монитор размером 13,9 дюймов, разрешение 3000 х 2000 пикселей и соотношение сторон 3:2. Дисплей составляет 91% всей передней панели, что достигается за счет тонких рамок.

Функционирует MateBook X Pro с помощью процессоров Intel, а также графики NVIDIA GeForce MX250. Разработка Huawei Share помогает совершать передачу данных с ноутбука на мобильный телефон со скоростью около 30 мегабайт в секунду. В опции устройства входит возможность разделения буфера обмена со смартфоном. Скриншот на новинке можно сделать с помощью трех пальцев. Необходимо просто провести ими вниз по монитору. Кнопка включения оснащена дактилоскопическим сканером.

На потребительский рынок ноутбук от китайского бренда поступит в двух комплектациях. Один, имеющий ценник 1999 евро, получит процессор Intel Core i7, графику NVIDIA GeForce MX250, 16 ГБ ОП. Второй будет работать на процессоре Intel Core i5, с графикой NVIDIA GeForce MX250 и 8 ГБ «оперативки». Его стоимость составит 1599 евро.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 10:55

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