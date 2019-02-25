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Бари Алибасов не подтвердил информацию об инфаркте у Лидии Федосеевой-Шукшиной

Бари Алибасов не подтвердил предоставленную СМИ информацию о том, что у его супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной случился инфаркт. В прессе отмечали, что именно с этой проблемой актриса оказалась в реанимации.
Бари Алибасов не подтвердил информацию об инфаркте у Лидии Федосеевой-Шукшиной

В беседе с представителями СМИ Бари Алибасов отметил, что слухи о критическом состоянии его жены не отвечают действительности, являясь домыслами со стороны массмедиа. Доставить Федосееву-Шукшину в больницу решили из-за подскочившего у нее давления, в медучреждении 80-летняя знаменитость провела около суток. После обследования других проблем со здоровьем, вызывающих опасения, выявить медики не смогли.
Бари Алибасов не подтвердил информацию об инфаркте у Лидии Федосеевой-Шукшиной

Сама Лидия Федосеева-Шукшина не так давно признавалась, что в последнее время ее здоровье действительно страдает, но спровоцировано это в большей мере стрессом. Виной этому являются многочисленные скандалы в семье знаменитости, касающиеся имущества и недопонимания между родственниками.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:30

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