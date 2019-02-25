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Звезде «Дом-2» Дарье Друзьяк не нравится новый состав группы «Serebro»

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Дарья Друзьяк безжалостно раскритиковала новый состав музыкального коллектива «Serebro».

Не секрет, что Дарья даже после того, как покинула скандальную телестройку, остается на слуху у многих телезрителей.

Звезде «Дом-2» Дарье Друзьяк не нравится новый состав группы «Serebro»

Не так давно телезнаменитость вовсю пиарилась на истории о том, что ее якобы домогался известнейший российский исполнитель Александр Серов. Тогда Друзьяк во всеуслышание заявляла, что даже ждет первенца от музыканта.

Впрочем, чуть позже Дарья призналась, что потеряла малыша и сейчас все ее мысли заняты лишь одним – карьерой. Блондинка решила попробовать свои творческие способности в кастинге на роль одной из певиц в коллектив «Serebro». Правда, попасть на музыкальный Олимп и в этот раз Друзьяк не посчастливилось.

Звезде «Дом-2» Дарье Друзьяк не нравится новый состав группы «Serebro»

Недавно стал известен новый состав группы, в которую Дарья так мечтала попасть. И, судя по высказываниям девушки, ей совершенно не нравятся те певицы, которые попали в коллектив «Serebro». Вчера Друзьяк вышла со своей странички в Instagram, в котором резко высказалась в адрес конкуренток.

По словам красавицы, она до сих пор не может понять, это такой «стеб» или «продуманный пиар-ход», ведь до недавнего времени она была уверена, что продюсеры должны выпускать на сцену талантливых артистов.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:23

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