Звезде «Дом-2» Дарье Друзьяк не нравится новый состав группы «Serebro»

Не секрет, что Дарья даже после того, как покинула скандальную телестройку, остается на слуху у многих телезрителей.Не так давно телезнаменитость вовсю пиарилась на истории о том, что ее якобы домогался известнейший российский исполнитель Александр Серов. Тогда Друзьяк во всеуслышание заявляла, что даже ждет первенца от музыканта.Впрочем, чуть позже Дарья призналась, что потеряла малыша и сейчас все ее мысли заняты лишь одним – карьерой. Блондинка решила попробовать свои творческие способности в кастинге на роль одной из певиц в коллектив «Serebro». Правда, попасть на музыкальный Олимп и в этот раз Друзьяк не посчастливилось.Недавно стал известен новый состав группы, в которую Дарья так мечтала попасть. И, судя по высказываниям девушки, ей совершенно не нравятся те певицы, которые попали в коллектив «Serebro». Вчера Друзьяк вышла со своей странички в Instagram, в котором резко высказалась в адрес конкуренток.По словам красавицы, она до сих пор не может понять, это такой «стеб» или «продуманный пиар-ход», ведь до недавнего времени она была уверена, что продюсеры должны выпускать на сцену талантливых артистов.