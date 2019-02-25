Отец Жанны Фриске Владимир Копылов перенес операцию на сердце





Порталу “СтарХит” стало известно, что хирургическое вмешательство потребовалось Владимиру Копылову по причине необходимости замены шунта, установлен который был еще десять лет назад. Перенес операцию отец Жанны Фриске нормально, однако сердце его по-прежнему волнует, он сталкивается с болевыми ощущениями и готовится снова обращаться к врачу. На заживление внутреннего шва после процедуры потребуется по меньшей мере два месяца.Здоровье Владимира Копылова страдает с момента смерти Жанны Фриске. Сперва это было связано с ранним уходом дочери, затем начались разбирательства с Русфондом и скандалы с Дмитрием Шепелевым. Последний не позволяет родственникам видеться с внуком, но даже при этом отец певицы заявил, что все имущество переписано на Платона, что указано в завещании. Он и его супруга всегда будут открыты для мальчика.