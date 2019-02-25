Ученые: Болезнь Х может уничтожить много людей со здоровым иммунитетом





Исследователи пытаются предсказать, когда и каким образом случится вспышка для подготовки к ней. Существуют опасения, что в случае, если заболевание разовьется из мутировавшего гриппа, то здоровый человек может быть более всего подвержен риску.В пример приводится вспышка испанского гриппа, произошедшая в 1918-м, когда его жертвами стала молодежь. Болезнь уничтожила до 5% населения, что сделало ее одной из наиболее страшных бед в истории. Вирус, по мнению ученых, использовал собственный иммунитет организма для борьбы: чем сильнее была эта система, тем хуже были последствия.Заболевание X, если оно будет порождено штаммом гриппа, будет способно оказать такое же разрушительное воздействие на молодежь, уверены научные сотрудники. «Грипп быстро распространяется, легко мутирует. Страх состоит в переплетении влияния вируса между человеком и животным. Возможно, болезнь будет иметь минимум коэффициента смертности в 5-10%, она не будет реагировать на имеющиеся лекарства. Создать вакцину и сделать диагностические тесты в краткие сроки не будет возможности», – говорят ученые.