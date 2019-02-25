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В России Visa внедрит оплату товаров по QR-коду

Платежная система оплаты Visa собирается внедрить механизм оплаты услуг в магазинах России по QR-коду. Об этом сообщили некоторые кредитные учреждения.
В России Visa внедрит оплату товаров по QR-коду

Целью реализации данного проекта является снижение расходов малого и среднего бизнеса на прием карт. Платежный механизм построит тарифы таким образом, дабы себестоимость операции являлась чуть ниже, нежели по привычным операциям оплаты услуг и товаров.

В случае реализации такой программы малый бизнес сможет существенно сэкономить, о чем заявили в сервисе Pay-Me, но при этом данный метод оплаты не избавит реализатора от внедрения POS-терминала для приема карт. При эксперты напоминаю, что платежи QR получили большое распространение только на территории Китая.



 
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Экономика
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 10:05

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