В России Visa внедрит оплату товаров по QR-коду
Платежная система оплаты Visa собирается внедрить механизм оплаты услуг в магазинах России по QR-коду. Об этом сообщили некоторые кредитные учреждения.
Целью реализации данного проекта является снижение расходов малого и среднего бизнеса на прием карт. Платежный механизм построит тарифы таким образом, дабы себестоимость операции являлась чуть ниже, нежели по привычным операциям оплаты услуг и товаров.
В случае реализации такой программы малый бизнес сможет существенно сэкономить, о чем заявили в сервисе Pay-Me, но при этом данный метод оплаты не избавит реализатора от внедрения POS-терминала для приема карт. При эксперты напоминаю, что платежи QR получили большое распространение только на территории Китая.
Целью реализации данного проекта является снижение расходов малого и среднего бизнеса на прием карт. Платежный механизм построит тарифы таким образом, дабы себестоимость операции являлась чуть ниже, нежели по привычным операциям оплаты услуг и товаров.
В случае реализации такой программы малый бизнес сможет существенно сэкономить, о чем заявили в сервисе Pay-Me, но при этом данный метод оплаты не избавит реализатора от внедрения POS-терминала для приема карт. При эксперты напоминаю, что платежи QR получили большое распространение только на территории Китая.
Экономика
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 10:05