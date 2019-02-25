В России Visa внедрит оплату товаров по QR-коду





Целью реализации данного проекта является снижение расходов малого и среднего бизнеса на прием карт. Платежный механизм построит тарифы таким образом, дабы себестоимость операции являлась чуть ниже, нежели по привычным операциям оплаты услуг и товаров.В случае реализации такой программы малый бизнес сможет существенно сэкономить, о чем заявили в сервисе Pay-Me, но при этом данный метод оплаты не избавит реализатора от внедрения POS-терминала для приема карт. При эксперты напоминаю, что платежи QR получили большое распространение только на территории Китая.