Виктория Боня ответила на критику Ксении Собчак





По мнению многочисленных поклонников проекта, светские львицы никак не могут успокоиться, чтобы не уколоть «заклятую» приятельницу. В этот раз Виктория поспешила прокомментировать издевки Ксении над ее видеороликом.Не секрет, что противостояние между Боней и Собчак продолжается уже несколько лет. Не так давно в одном из интервью Виктория заявила, что душа Ксении такая же «некрасивая», как и ее внешность, а также указала на то, что в «следующей жизни» скандально-известная тележурналистка может быть «крокодилом».И Боня, и Собчак убеждены, что их личная жизнь и успех не дают покоя сопернице. Несколько дней назад Виктория попала в центр забавной истории. Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» вышла со странички в Instagram в прямой эфир, в котором поспешила похвастаться своим достатком и роскошной жизнью.Впрочем, единственная дочь Бони «подставила» звездную маму и за кадром заявила, что они на самом деле не живут в этом шикарном номере. Над этой ситуацией поспешила потешиться Собчак. Ксения даже разместила у себя в Stories запись, где отметила, что подобные попытки придать себе «роскоши» выглядят на самом деле очень смешно.Нужно сказать, что Ксении не пришлось долго ждать с ответом. Виктория буквально сразу же вышла в очередной прямой эфир, где заявила, что Собчак только и умеет, что «хайповать и злорадствовать».