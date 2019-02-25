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Виктория Боня ответила на критику Ксении Собчак

Звезды реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня и Ксения Собчак продолжают язвительно высказываться в адрес друг друга.

По мнению многочисленных поклонников проекта, светские львицы никак не могут успокоиться, чтобы не уколоть «заклятую» приятельницу. В этот раз Виктория поспешила прокомментировать издевки Ксении над ее видеороликом.

Виктория Боня ответила на критику Ксении Собчак

Не секрет, что противостояние между Боней и Собчак продолжается уже несколько лет. Не так давно в одном из интервью Виктория заявила, что душа Ксении такая же «некрасивая», как и ее внешность, а также указала на то, что в «следующей жизни» скандально-известная тележурналистка может быть «крокодилом».

И Боня, и Собчак убеждены, что их личная жизнь и успех не дают покоя сопернице. Несколько дней назад Виктория попала в центр забавной истории. Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» вышла со странички в Instagram в прямой эфир, в котором поспешила похвастаться своим достатком и роскошной жизнью.

Виктория Боня ответила на критику Ксении Собчак

Впрочем, единственная дочь Бони «подставила» звездную маму и за кадром заявила, что они на самом деле не живут в этом шикарном номере. Над этой ситуацией поспешила потешиться Собчак. Ксения даже разместила у себя в Stories запись, где отметила, что подобные попытки придать себе «роскоши» выглядят на самом деле очень смешно.

Нужно сказать, что Ксении не пришлось долго ждать с ответом. Виктория буквально сразу же вышла в очередной прямой эфир, где заявила, что Собчак только и умеет, что «хайповать и злорадствовать».

Виктория Боня ответила на критику Ксении Собчак



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:58

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