Алина Загитова была приглашена на день рождения Этери Тутберидзе
Известный тренер Этери Тутберидзе недавно отпраздновала свое 45-летие, пригласив на мероприятие свою талантливую ученицу. Алина Загитова опубликовала фото в Instagram, получив много комментариев от своих подписчиков.
Также на празднике находилась наследница именинницы Диана Дэвис, завоевавшая вместе со своим партнером Глебом Смолкиным второе место на Кубке РФ среди юниоров. Алина Загитова дружит со своей коллегой, проводя вместе с ней много времени. Подписчики быстро отреагировали на информацию, решив тоже поздравить Этери Тутберидзе с важной датой в ее жизни.
Они пожелали тренеру здоровья и счастья, восхищаясь внешним видом кумира. Пользователи Сети мечтают, чтобы спортсменку всегда радовали успехи ее учеников, получающих заслуженные награды за свой труд, после чего пожелали ей дальнейших творческих успехов.
Также на празднике находилась наследница именинницы Диана Дэвис, завоевавшая вместе со своим партнером Глебом Смолкиным второе место на Кубке РФ среди юниоров. Алина Загитова дружит со своей коллегой, проводя вместе с ней много времени. Подписчики быстро отреагировали на информацию, решив тоже поздравить Этери Тутберидзе с важной датой в ее жизни.
Они пожелали тренеру здоровья и счастья, восхищаясь внешним видом кумира. Пользователи Сети мечтают, чтобы спортсменку всегда радовали успехи ее учеников, получающих заслуженные награды за свой труд, после чего пожелали ей дальнейших творческих успехов.
Спорт
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:00