В джунглях Бразилии найден мертвый горбатый кит





Как отмечается, обнаружен кит в пределах лесистой местности на острове Марахо в устье Амазонки. Биологи из группы Bicha D'Agua рассказали, что животному около года, оно имеет внушительные размеры, а от воды тело находилось на расстоянии порядка 50 метров. Наиболее вероятной версией ученые считают ту, согласно которой скончался горбатый кит в море, а во время сильного шторма его труп выбросило на берег, к тому же, накануне в регионе наблюдался сильный прилив.Впрочем, вопросы вызывает то, почему животное оказалось здесь в феврале. Как правило, на северном побережье Бразилии такие киты встречаются в период с августа по ноябрь. Не исключено, что это ребенок, отбившийся от матери во время совместного путешествия. Эксперты намерены собрать образцы после вскрытия туши, чтобы лучше разобраться в ситуации.