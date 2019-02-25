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В джунглях Бразилии найден мертвый горбатый кит

В джунглях на территории Бразилии найден мертвый горбатый кит. Эксперты озадачены тем, что морское животное длиной почти 26 фунтов оказалось в такой удаленности от естественной среды обитания.
В джунглях Бразилии найден мертвый горбатый кит

Как отмечается, обнаружен кит в пределах лесистой местности на острове Марахо в устье Амазонки. Биологи из группы Bicha D'Agua рассказали, что животному около года, оно имеет внушительные размеры, а от воды тело находилось на расстоянии порядка 50 метров. Наиболее вероятной версией ученые считают ту, согласно которой скончался горбатый кит в море, а во время сильного шторма его труп выбросило на берег, к тому же, накануне в регионе наблюдался сильный прилив.
В джунглях Бразилии найден мертвый горбатый кит

Впрочем, вопросы вызывает то, почему животное оказалось здесь в феврале. Как правило, на северном побережье Бразилии такие киты встречаются в период с августа по ноябрь. Не исключено, что это ребенок, отбившийся от матери во время совместного путешествия. Эксперты намерены собрать образцы после вскрытия туши, чтобы лучше разобраться в ситуации.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:51

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