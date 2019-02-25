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Программисты нашли вирус, уничтожающий интернет-трафик и заряд гаджета

Программисты обнаружили троян DrainerBot, расходующий тайно интернет-трафик смартфонов и планшетов на операционной системе Android. Хакеры могли пользоваться данными юзеров с помощью рекламы.
Программисты нашли вирус, уничтожающий интернет-трафик и заряд гаджета

Как говорят специалисты, найденный ими вредоносный код был внедрен в огромное количество мобильных приложений. Те загружают на гаджетах скрытую рекламу, главным образом речь идет о всевозможных видеороликах. Функционирование подобных программ требует не менее 10 Гб трафика каждый месяц. Помимо того смартфон лишается полного заряда аккумулятора даже в том случае, если вирус не активирован.
Специалисты считают, что каждого владельца девайса на Android должно удивить как минимум нагревание его мобильного аппарата и оперативное израсходование батареи.

Своей целью киберзлоумышленники ставят накрутку просмотров видеозаписей и разработку лживой статистики контента. За такую якобы честную работу они получают огромные денежные средства, что идет против государственных законов.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:42

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