Программисты нашли вирус, уничтожающий интернет-трафик и заряд гаджета





Как говорят специалисты, найденный ими вредоносный код был внедрен в огромное количество мобильных приложений. Те загружают на гаджетах скрытую рекламу, главным образом речь идет о всевозможных видеороликах. Функционирование подобных программ требует не менее 10 Гб трафика каждый месяц. Помимо того смартфон лишается полного заряда аккумулятора даже в том случае, если вирус не активирован.Специалисты считают, что каждого владельца девайса на Android должно удивить как минимум нагревание его мобильного аппарата и оперативное израсходование батареи.Своей целью киберзлоумышленники ставят накрутку просмотров видеозаписей и разработку лживой статистики контента. За такую якобы честную работу они получают огромные денежные средства, что идет против государственных законов.