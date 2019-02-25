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Ведущая «Дом-2» Ксения Бородина заявила, что «отдаст все для своих детей»

Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина резко ответила подписчикам на их критику роскошной жизни ее младшей наследницы.

По словам Бородиной, она всегда думает о завтрашнем дне в отношении каждого ребенка.

Ведущая «Дом-2» Ксения Бородина заявила, что «отдаст все для своих детей»

Не так давно Ксения пожаловалась поклонникам, что ей уже надоела русская зима, поэтому они решили всем семейством улететь на отдых в Таиланд. На данный момент телезнаменитость продолжает радовать фолловеров огромнейшим количеством солнечных фотографий, видеороликов и Stories.

Очередное такое Stories и попало под критику читателей. Дело в том, что на коротком видеоролике две массажистки делают массаж младшей наследнице Бородиной - Теоне, что очень не понравилось некоторым пользователям Сети.

По их словам, Ксения с детства приучает девочку к роскошной жизни, что является неправильным. Нужно сказать, что ведущая «Дома-2» не смогла проигнорировать подобные высказывания своих подписчиков. Бородина заявила, что не знает, как у кого в семье, но она «отдаст все для своих детей», так как считает это правильным.

Ведущая «Дом-2» Ксения Бородина заявила, что «отдаст все для своих детей»

К слову, у Бородиной нашлись и защитники, которые поспешили объяснить недоброжелателям Ксении, что в теплых странах подобная услуга стоит на самом деле копейки, поэтому массаж в Таиланде может позволить себе каждый, и даже ребенок.

«Я сама неделю назад в Таиланде отдыхала, там массаж стоит всего 400 рублей! Почему бы и не порадовать ребенка?!», - отметила одна из фанаток Бородиной.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:24

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