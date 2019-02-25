Яна Рудковская с семьей отправилась на горнолыжный курорт во Францию

Последние несколько недель для Яны Рудковской были напряженными. Не так давно ее супруг пережил операцию на спине, затем Дима Билан дебютировал со своим шоу, а после теледива с Евгением Плющенко отправились в Японию, где фигурист и сын пары выступали для нескольких телешоу. Теперь семейство решило немного отдохнуть, выбрав заснеженные склоны горнолыжного курорта во Франции. Судя по постам в Instagram Рудковской, они с Александром уже успели прокатиться на вертолете, затем устроились в роскошных апартаментах, и лишь недавно теледива стала на лыжи, оценив местные трассы.В комментариях фолловеры порадовались тому, что их кумир наконец-то нашла время для отдыха. Кроме того, радует подписчиков и то, что семья проводит время вместе, несмотря на занятость. Неизвестно, как долго Рудковская и Плющенко намерены “гостить” в Куршевеле.