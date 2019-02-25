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Татьяна Навка окунулась в прорубь без купальника

Отечественная фигуристка Татьяна Навка отважилась окунуться в прорубь, не надевая купальника. Соответствующие фото появились на странице 43-летней спортсменки в сети Instagram.
Татьяна Навка окунулась в прорубь без купальника

В своем профиле Татьяна Навка разместила фото, сделанные во время похода в баню. Во время процедур спортсменка отважилась не только попариться, но также окунуться в ледяную прорубь, ради чего даже обнажилась. В частности, на снимке и видео видно, что на супруге Дмитрия Пескова отсутствует верхняя часть купальника, после купания знаменитость поспешила закрыть себя теплым пледом. В подписи к записи Навка отметила, что лучшим днем можно назвать тот, в который человек чувствует себя счастливым.

В комментариях фолловеры восхитились смелостью фигуристки, отметив, что не каждый решился бы отправиться в прорубь при холодной погоде. За непродолжительной срок запись на странице Татьяны Навки успела собрать более 23 тысяч отметок “Мне нравится”.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:13

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