Шарлиз Терон удивила присутствующих на «Оскаре» своей прической и вечернем платьем





Как посчитали очевидцы, в жизни знаменитости наступили перемены. Она кардинально внешне изменилась: если прежде Терон была светловолосой, то теперь она стала брюнеткой, продемонстрировав свой look на красной дорожке «Оскара». Но более всего публику удивило платье актрисы: Шарлиз Терон надела эффективный вечерний закрытый наряд бледно-голубого цвета, дополнив его красивым колье, чем привела в восторг фотографов и своих коллег, присутствовавших на «Оскаре».На культурном мероприятии звезда появилась вместе не с вероятным возлюбленным Брэдом Питтом, как многие на то рассчитывали, а с матерью Гердой Алеттой. Актриса позировала вместе с родительницей, и вместе с ней прошла в зрительный зал.