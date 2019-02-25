АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
На церемонию вручения премии «Оскар» некоторые знаменитости приехали в нелепых нарядах
EUR 74.33 USD 65.51
Курс валют на 23.02.2019

Шарлиз Терон удивила присутствующих на «Оскаре» своей прической и вечернем платьем

Удивила всех присутствующих на церемонии награждения премии «Оскар» Шарлиз Терон. Перед зрителями звезда выступила с новой прической и в бледно-голубом вечернем платье.
Шарлиз Терон удивила присутствующих на «Оскаре» своей прической и вечернем платьем

Как посчитали очевидцы, в жизни знаменитости наступили перемены. Она кардинально внешне изменилась: если прежде Терон была светловолосой, то теперь она стала брюнеткой, продемонстрировав свой look на красной дорожке «Оскара». Но более всего публику удивило платье актрисы: Шарлиз Терон надела эффективный вечерний закрытый наряд бледно-голубого цвета, дополнив его красивым колье, чем привела в восторг фотографов и своих коллег, присутствовавших на «Оскаре».

На культурном мероприятии звезда появилась вместе не с вероятным возлюбленным Брэдом Питтом, как многие на то рассчитывали, а с матерью Гердой Алеттой. Актриса позировала вместе с родительницей, и вместе с ней прошла в зрительный зал.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:08

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Бари Алибасов не подтвердил информацию
Звезде «Дом-2» Дарье Друзьяк не
Отец Жанны Фриске Владимир Копылов
Ученые: Болезнь Х может уничтожить
В России Visa внедрит оплату товаров по
Алина Загитова была приглашена на день
Виктория Боня ответила на критику
Компания Xiaomi презентовала «умную»
В джунглях Бразилии найден мертвый
Программисты нашли вирус, уничтожающий
Яна Рудковская с семьей отправилась на
Ведущая «Дом-2» Ксения Бородина
Татьяна Навка окунулась в прорубь без
Шарлиз Терон удивила присутствующих на
Константин Меладзе не объяснял детям
Во Франции на аукционе продадут
Любовь Успенская заявила о желании
Ирина Шейк в эффектном наряде посетила
Фото актрисы Веры Алентовой
Сын любовницы Бориса Немцова Екатерины
В Москве ведьма Алена Полынь подала в
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина
На церемонию вручения премии «Оскар»
Перед церемонией вручения премии
Майя Донцова отправила Захара Саленко к
Неудачный ракурс: Ксения Бородина в
Актриса Ребел Уилсон пришла на
Александр Ревва озвучил размер самого
Илья Яббаров с рождения приучает
Лауреат премии Independent Spirit
Просмотреть все новости