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Константин Меладзе не объяснял детям причины развода с Яной Сумм

Константин Меладзе откровенно признался журналистам, что не объяснял своим детям от Яны Сумм причины развода с их матерью. Эту беседу известный композитор предпочел переложить на плечи бывшей возлюбленной.
Константин Меладзе не объяснял детям причины развода с Яной Сумм

Уже несколько лет Константин Меладзе женат на Вере Брежневой, именно из-за общения с экс-участницей “ВИА Гра”, как считают СМИ, распался его брак с Яной Сумм. Пара в союзе прожила много лет, у них родились трое детей, но после ухода композитор не стал объяснять наследникам причины их развода с супругой. Деятель рассказал, что просто не знал, как объяснить им, что больше не любит их мать и не хочет жить с ней, хотя и не сомневался, что они достаточно умные и поймут его решение. В итоге говорить на эту тему с детьми пришлось Сумм.
Константин Меладзе не объяснял детям причины развода с Яной Сумм

Расставшись с Меладзе, его бывшая избранница связала себя узами брака с бизнесменом. Также модель не против, чтобы экс-избранник общался с наследниками, решив оставить прошлые обиды позади. Сам же композитор настаивает, что кроме Веры Брежневой ему больше никто не нужен, поэтому свой путь, связанный с поиском женщины, он закончил.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:04

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