Во Франции на аукционе продадут автограф и ручку Юрия Гагарина





Изначальная стоимость лота, составленного из двух предметов космонавта колеблется от 15 до 20 тысяч евро. В комплект вошла перьевая черная ручка, имеющая вставки из желтого металла. Она сделана в форме космического корабля, который закреплен на цоколе черного цвета. На верхней части подставки памятная надпись «СССР Сентябрь 1959», на нижней – бархатная бумага со штампом изготовителя. В качестве автографа представлен текст поздравления, который Гагарин адресовал представителям советского морского дела.На аукционе также будут представлены 12 фотоснимков космонавта, собранных в один лот, его оценочная стоимость составляет от 5 до 7 тысяч евро. На фотографиях Гагарин запечатлен незадолго перед своей гибелью 24 марта 1968 года. Из набора только один снимок ранее издавался и его видела общественность, остальные не публиковались. На изображениях, который сделаны в доме четы Гагариных, можно увидеть космонавта с его семьей: женой Валентиной и двумя наследницами Еленой и Галиной.Татьяна Барышева, являющаяся представителем аукционного дома, рассказала сотрудникам СМИ, что общаясь с людьми, которые были лично знакомы с Юрием Гагариным, она ни разу не услышала о нем какого-либо нехорошего слова. Все называли космонавта не иначе, как «солнечный человек».На аукционе во Франции будет представлено 29 лотов. Среди них – книги, фотоснимки, периодические издания, которые относятся к истории белого движения и много другое. Торги пройдут в режиме онлайн, а их итоги подведут 3 марта.