Любовь Успенская заявила о желании выйти замуж за Николая Баскова

Роликом с празднования дня рождения в своем профиле в Instagram поделился Николай Басков, на записи он беседует с Любовью Успенской. Сперва певица желает всем здоровья, а затем коллега интересуется, есть ли у именинницы мечты. Она отмечает, что не отказалась бы выйти замуж за Баскова, в таком случае став Любовью Басковой. Артист такому заявлению удивляется, ведь не знал о намерениях именинницы, а затем добавляет, что после свадьбы он стал бы Николаем Успенским.Завершается беседа на положительной ноте, а в подписи к посту Басков пожелал “виновнице торжества”, чтобы все ее мечты сбывались. В комментариях фолловеры оценили юмор кумиров, присоединившись к поздравления в адрес Любови Успенской. Просмотреть ролик успели более 560 тысяч пользователей Сети.