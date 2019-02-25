Ирина Шейк в эффектном наряде посетила вместе с Брэдли Купером церемонию вручения «Оскар»





Известная пара порадовала поклонников совместным выходом на красную дорожку мероприятия, где самые выдающиеся артисты получали престижную кинопремию. Если прежде Купера и Шейк видели исключительно вдвоем на церемонии вручении BAFTA, но на «Оскаре» в компании возлюбленных была замечена мать актера, который придерживал самых любимых женщин за руки, чем умилил всех окружающих, включая фотографов, запечатлевших это действо на камеру.Брэдли Купер был номинирован на «Оскар» благодаря своей кинокартине «Звезда родилась». Помимо того, что он сыграл там одну из ролей, Купер выступил также в роли режиссера фильма.