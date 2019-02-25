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На церемонию вручения премии «Оскар» некоторые знаменитости приехали в нелепых нарядах
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Ирина Шейк в эффектном наряде посетила вместе с Брэдли Купером церемонию вручения «Оскар»

Номинированный на кинопремию «Оскар» Брэдли Купер пригласил на церемонию презентации наград Ирину Шейк и свою мать Глорию Кампано. Вместе с ним по красной дорожке прошла одетая в черное вечернее платье его шикарная супруга.
Ирина Шейк в эффектном наряде посетила вместе с Брэдли Купером церемонию вручения «Оскар»

Известная пара порадовала поклонников совместным выходом на красную дорожку мероприятия, где самые выдающиеся артисты получали престижную кинопремию. Если прежде Купера и Шейк видели исключительно вдвоем на церемонии вручении BAFTA, но на «Оскаре» в компании возлюбленных была замечена мать актера, который придерживал самых любимых женщин за руки, чем умилил всех окружающих, включая фотографов, запечатлевших это действо на камеру.

Брэдли Купер был номинирован на «Оскар» благодаря своей кинокартине «Звезда родилась». Помимо того, что он сыграл там одну из ролей, Купер выступил также в роли режиссера фильма.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:53

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