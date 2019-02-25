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Фото актрисы Веры Алентовой спровоцировало скандал в соцсети

Фото Веры Алентовой спровоцировало скандал на просторах соцсети Instagram. Снимком с 77-летней артисткой поделилась в своем профиле ее коллега Дарья Повереннова.
Фото актрисы Веры Алентовой спровоцировало скандал в соцсети

Поздравить Веру Алентову с днем рождения у поклонников не было возможности, поскольку артистка не ведет личный блог в соцсетях. Несколько дней назад Дарья Повереннова поделилась снимком в компании актрисы, рассказав об их совместном спектакле. Она также отметила, что с радостью передаст теплые слова публики непосредственно звезде. Затем артистка заявила, что Алентова была очень тронута вниманием фанатов и благодарна тем, кто ее поздравил.

Однако часть фолловеров нелестно высказались в адрес внешности актрисы, некоторые затронули и талант 77-летней знаменитости, что вызвало гневную реакцию со стороны Поверенновой. Сперва артистка закрыла возможность комментирования, а затем заступилась за Алентову, призвав людей держать при себе свою злость и невоспитанность. Большинство юзеров автора поста поддержали, но некоторые заявили, что она сама спровоцировала критику, показав в Сети не лучшее фото именинницы.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:46

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