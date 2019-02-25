Сын любовницы Бориса Немцова Екатерины Ифтоди получил в наследство квартиру политика





Екатерина Ифтоди признается, что четыре года борьбы за признание ее сына наследником Бориса Немцова были непростыми, поскольку сперва она всюду получала отказ. С политиком девушка встречалась несколько лет, узнав о ее беременности ухажер собирался признать ребенка и дать ему свою фамилию. После ДНК-теста, доказавшего, что мальчик приходится сыном деятелю, родственники Немцова решили уступить.Внебрачный ребенок получил квартиру в Москве, где теперь и будет жить, на большее Ифтоди не претендует. Любовница Немцова понимает, что деление не было равным, но еще более значимым считает то, что ребенок наконец-то официально имеет фамилию своего отца, и его признали, как наследника покойного политика.