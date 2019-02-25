Сын любовницы Бориса Немцова Екатерины Ифтоди получил в наследство квартиру политика
Сын Екатерины Ифтоди, любовницы покойного Бориса Немцова, получил в наследство квартиру политика. Чтобы ребенка признали, его матери потребовалось несколько лет доказывать свою правоту в суде.
Екатерина Ифтоди признается, что четыре года борьбы за признание ее сына наследником Бориса Немцова были непростыми, поскольку сперва она всюду получала отказ. С политиком девушка встречалась несколько лет, узнав о ее беременности ухажер собирался признать ребенка и дать ему свою фамилию. После ДНК-теста, доказавшего, что мальчик приходится сыном деятелю, родственники Немцова решили уступить.
Внебрачный ребенок получил квартиру в Москве, где теперь и будет жить, на большее Ифтоди не претендует. Любовница Немцова понимает, что деление не было равным, но еще более значимым считает то, что ребенок наконец-то официально имеет фамилию своего отца, и его признали, как наследника покойного политика.
Екатерина Ифтоди признается, что четыре года борьбы за признание ее сына наследником Бориса Немцова были непростыми, поскольку сперва она всюду получала отказ. С политиком девушка встречалась несколько лет, узнав о ее беременности ухажер собирался признать ребенка и дать ему свою фамилию. После ДНК-теста, доказавшего, что мальчик приходится сыном деятелю, родственники Немцова решили уступить.
Внебрачный ребенок получил квартиру в Москве, где теперь и будет жить, на большее Ифтоди не претендует. Любовница Немцова понимает, что деление не было равным, но еще более значимым считает то, что ребенок наконец-то официально имеет фамилию своего отца, и его признали, как наследника покойного политика.
Общество
Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:39