Актриса Лидия Федосеева-Шукшина находится в реанимации из-за инфаркта
Отечественная актриса Лидия Федосеева-Шукшина находится в отделении реанимации. Об этом сведения предоставляют отечественные СМИ, отмечая, что у знаменитости случился инфаркт.
Согласно заявлениям источников, госпитализация потребовалась Федосеевой-Шукшиной накануне, 24 февраля. Доставили актрису в одну из больниц Москвы. Знаменитость вечером почувствовала себя плохо, начав жаловаться на болевые ощущения в области груди, впоследствии у нее диагностировали острый инфаркт.
Подробных сведений о состоянии супруги Бари Алибасова к настоящему моменту нет. Официальных комментариев на этот счет от представителей 80-летней звезды не поступало.
Согласно заявлениям источников, госпитализация потребовалась Федосеевой-Шукшиной накануне, 24 февраля. Доставили актрису в одну из больниц Москвы. Знаменитость вечером почувствовала себя плохо, начав жаловаться на болевые ощущения в области груди, впоследствии у нее диагностировали острый инфаркт.
Подробных сведений о состоянии супруги Бари Алибасова к настоящему моменту нет. Официальных комментариев на этот счет от представителей 80-летней звезды не поступало.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:21