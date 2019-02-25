Актриса Лидия Федосеева-Шукшина находится в реанимации из-за инфаркта





Согласно заявлениям источников, госпитализация потребовалась Федосеевой-Шукшиной накануне, 24 февраля. Доставили актрису в одну из больниц Москвы. Знаменитость вечером почувствовала себя плохо, начав жаловаться на болевые ощущения в области груди, впоследствии у нее диагностировали острый инфаркт.Подробных сведений о состоянии супруги Бари Алибасова к настоящему моменту нет. Официальных комментариев на этот счет от представителей 80-летней звезды не поступало.