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Актриса Лидия Федосеева-Шукшина находится в реанимации из-за инфаркта

Отечественная актриса Лидия Федосеева-Шукшина находится в отделении реанимации. Об этом сведения предоставляют отечественные СМИ, отмечая, что у знаменитости случился инфаркт.
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина находится в реанимации из-за инфаркта

Согласно заявлениям источников, госпитализация потребовалась Федосеевой-Шукшиной накануне, 24 февраля. Доставили актрису в одну из больниц Москвы. Знаменитость вечером почувствовала себя плохо, начав жаловаться на болевые ощущения в области груди, впоследствии у нее диагностировали острый инфаркт.

Подробных сведений о состоянии супруги Бари Алибасова к настоящему моменту нет. Официальных комментариев на этот счет от представителей 80-летней звезды не поступало.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:21

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