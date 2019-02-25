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Неудачный ракурс: Ксения Бородина в реальной жизни оказалсь не такой привлекательной

Ксения Бородина в реальной жизни оказалась не такой привлекательной и женственной, как на снимках в Instagram. Кадр с неудачным ракурсом звезды «Дома-2» фолловеры нашли в профиле экскурсовода, сопровождающего семью ведущей по экзотическим местам.

Неудачный ракурс: Ксения Бородина в реальной жизни оказалсь не такой привлекательной


Ксения Бородина в своём профиле в Instagram уже похвасталась подписчикам снимками семейного общения со слоном в Таиланде, на которых в очередной раз продемонстрировала свою тонкую талию, красивые плечи и прямую осанку. Немногим позже выяснилось, что в реальной жизни ведущая не является столь привлекательной, как на обработанных фото, а вместо этого сутулиться, носит потёртые шорты и совершенно не беспокоится о том, как она выглядит в глазах окружающих.

Неудачный ракурс: Ксения Бородина в реальной жизни оказалсь не такой привлекательной


Фанаты Ксении Бородиной, привыкшие видеть её всегда с гордо поднятой головой и широко расправленными плечами в привлекательных нарядах, ужаснулись кадру с неудачным ракурсом. Впрочем, это в очередной раз доказывает тот факт, что все знаменитости являются обычными людьми, а идеальными они становятся исключительно после качественной работы над ними стилистов и фотошопа.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 08:07

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