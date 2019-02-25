Майя Донцова отправила Захара Саленко к специалисту для лечения психологической травмы





Старая подруга Захара Саленко Майя Донцова хорошо запомнила слова ведущего телестройки «Дом-2» Влада Кадони, который после длительных наблюдений за всеми участниками заявил, что у парня психологическая травма. Теперь девушка предлагает свои пути решения обнаруженной проблемы, а у неё их сразу два: обратиться к психологу, психоаналитику или психиатру, или же побывать у астролога, а заодно и эксперта по ауре.Майя Донцова считает, что после такого лечения Захар Саленко точно избавиться от своей психологической травмы и снова начнёт проявлять активность в отношениях с девушками, вот только зрители называют участника «Дома-2» самовлюблённым глупцом, который, надеясь на свою смазливую внешность и накачанный пресс, сидит на проекте в ожидании обеспеченной невесты, готовой принять его с руками и ногами.