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Майя Донцова отправила Захара Саленко к специалисту для лечения психологической травмы

Майя Донцова предложила Захару Саленко посетить специалиста, чтобы избавиться от мучающей его психологической травмы. Возлюбленная Алексея Купина считает, что сейчас парень «закрыт» для успешных отношений, так как на подсознательном уровне не может заставить себя начать верить девушкам.

Майя Донцова отправила Захара Саленко к специалисту для лечения психологической травмы


Старая подруга Захара Саленко Майя Донцова хорошо запомнила слова ведущего телестройки «Дом-2» Влада Кадони, который после длительных наблюдений за всеми участниками заявил, что у парня психологическая травма. Теперь девушка предлагает свои пути решения обнаруженной проблемы, а у неё их сразу два: обратиться к психологу, психоаналитику или психиатру, или же побывать у астролога, а заодно и эксперта по ауре.

Майя Донцова отправила Захара Саленко к специалисту для лечения психологической травмы


Майя Донцова считает, что после такого лечения Захар Саленко точно избавиться от своей психологической травмы и снова начнёт проявлять активность в отношениях с девушками, вот только зрители называют участника «Дома-2» самовлюблённым глупцом, который, надеясь на свою смазливую внешность и накачанный пресс, сидит на проекте в ожидании обеспеченной невесты, готовой принять его с руками и ногами.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 08:08

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