Илья Яббаров с рождения приучает ребёнка к шансону





Илья Яббаров после рождения сына всё больше времени проводит у Алёны Рапунцель, которая только рада такой помощи, да и общению малыша с отцом препятствовать не собирается. На днях скандальный участник телестройки показал, как приобщает новорождённого к шансону, засняв на видео момент собственного исполнения песни над кроваткой малыша.Публика отреагировала на это совершенно неоднозначно, кто-то решил, что Илья Яббаров страдает из-за так и не реализованного творческого потенциала, но большинство назвали поступок мужчины попыткой использовать маленького сына в качестве привлечения к себе внимания ещё большей аудитории.