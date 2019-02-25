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Илья Яббаров с рождения приучает ребёнка к шансону

Илья Яббаров не скрывает того, что приучает совместного с Алёной Рапунцель ребёнка к собственному шансону. Зрители тут же решили, что мужчина явно страдает из-за нереализованного творческого потенциала, который, к слову, не каждому в нём удалось рассмотреть.

Илья Яббаров с рождения приучает ребёнка к шансону


Илья Яббаров после рождения сына всё больше времени проводит у Алёны Рапунцель, которая только рада такой помощи, да и общению малыша с отцом препятствовать не собирается. На днях скандальный участник телестройки показал, как приобщает новорождённого к шансону, засняв на видео момент собственного исполнения песни над кроваткой малыша.

Илья Яббаров с рождения приучает ребёнка к шансону


Публика отреагировала на это совершенно неоднозначно, кто-то решил, что Илья Яббаров страдает из-за так и не реализованного творческого потенциала, но большинство назвали поступок мужчины попыткой использовать маленького сына в качестве привлечения к себе внимания ещё большей аудитории.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 07:54

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