Ольга Рапунцель пытается нечаянно сломать телефон, чтобы Дмитрий Дмитренко купил ей новый





Ольга Рапунцель не отступает от своей затеи получить в подарок от мужа новый телефон за 75 тысяч рублей, но вот настрой Дмитрия Дмитренко ей совсем не нравится. Супруг уже готов был пойти на компромисс и выделить из семейного бюджета, то есть своего кармана 50 тысяч, а возлюбленной предложил самостоятельно добавить недостающую часть денег.Такое предложение Ольгу Рапунцель тоже не устроило, из-за чего в семье теперь не прекращаются постоянные скандалы и выяснения отношений, но хитрая участница телестройки, как считают поклонники «Дома-2» нашла более действенный вариант выпросить у мужа телефон, она пытается нечаянно его сломать, всё чаще оставляя гаджет на полу под ногами и в руках маленькой Василисы.Зрители полагают, что в случае, если кто-нибудь раздавит телефон, Ольга Рапунцель на высшем уровне проявит в себе актрису и надавит на жалость Дмитрия Дмитренко, которому от безысходности придётся в кратчайшие сроки обеспечить супругу средством коммуникации.