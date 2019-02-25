Ольга Рапунцель пытается нечаянно сломать телефон, чтобы Дмитрий Дмитренко купил ей новый
Хитрая Ольга Рапунцель пытается нечаянно сломать свой телефон, чтобы Дмитрий Дмитренко точно купил ей новый. Так утверждают зрители, которые заметили, что девушка всё чаще стала оставлять гаджет на полу под ногами и в руках маленькой дочери.
Ольга Рапунцель не отступает от своей затеи получить в подарок от мужа новый телефон за 75 тысяч рублей, но вот настрой Дмитрия Дмитренко ей совсем не нравится. Супруг уже готов был пойти на компромисс и выделить из семейного бюджета, то есть своего кармана 50 тысяч, а возлюбленной предложил самостоятельно добавить недостающую часть денег.
Такое предложение Ольгу Рапунцель тоже не устроило, из-за чего в семье теперь не прекращаются постоянные скандалы и выяснения отношений, но хитрая участница телестройки, как считают поклонники «Дома-2» нашла более действенный вариант выпросить у мужа телефон, она пытается нечаянно его сломать, всё чаще оставляя гаджет на полу под ногами и в руках маленькой Василисы.
Зрители полагают, что в случае, если кто-нибудь раздавит телефон, Ольга Рапунцель на высшем уровне проявит в себе актрису и надавит на жалость Дмитрия Дмитренко, которому от безысходности придётся в кратчайшие сроки обеспечить супругу средством коммуникации.
Ольга Рапунцель не отступает от своей затеи получить в подарок от мужа новый телефон за 75 тысяч рублей, но вот настрой Дмитрия Дмитренко ей совсем не нравится. Супруг уже готов был пойти на компромисс и выделить из семейного бюджета, то есть своего кармана 50 тысяч, а возлюбленной предложил самостоятельно добавить недостающую часть денег.
Такое предложение Ольгу Рапунцель тоже не устроило, из-за чего в семье теперь не прекращаются постоянные скандалы и выяснения отношений, но хитрая участница телестройки, как считают поклонники «Дома-2» нашла более действенный вариант выпросить у мужа телефон, она пытается нечаянно его сломать, всё чаще оставляя гаджет на полу под ногами и в руках маленькой Василисы.
Зрители полагают, что в случае, если кто-нибудь раздавит телефон, Ольга Рапунцель на высшем уровне проявит в себе актрису и надавит на жалость Дмитрия Дмитренко, которому от безысходности придётся в кратчайшие сроки обеспечить супругу средством коммуникации.