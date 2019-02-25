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На церемонию вручения премии «Оскар» некоторые знаменитости приехали в нелепых нарядах
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На церемонию вручения премии «Оскар» некоторые знаменитости приехали в нелепых нарядах

Церемония вручения премии «Оскар» не была бы таким грандиозным шоу, если бы красную ковровую дорожку не усеяли множество звезд в великолепных платьях и роскошных костюмах и, конечно, нарядах, демонстрирующих самые худшие и ужасные проявления моды. Фотографии знаменитостей, приехавших на мероприятие в нелепой одежде, опубликованы в зарубежном издании Dailymail


На церемонию вручения премии «Оскар» некоторые знаменитости приехали в нелепых нарядах

Кантри-исполнительница Кейси Масгрейвс появилась на мероприятии в пышном розовом платье из тюля с объемным воротником. Ее образ дополняли причудливые браслеты, сделанные из этой же ткани. Под нарядом знаменитости просвечивалось ее нижнее белье.

Наряд артистки Лоры Марано демонстрировал цветную катастрофу. Верхняя часть ее платья была ярко-желтой, а нижняя – ярко-розовой. Сзади его украшал невероятно большой бант.
На церемонию вручения премии «Оскар» некоторые знаменитости приехали в нелепых нарядах

Платье актрисы Миган Гуд выглядело так, словно его разорвали по шву, чтобы создать чрезвычайно глубокий разрез. На наряде знаменитости присутствовали и другие вырезы, что было явным излишеством.

Подол платья начинающей актрисы Бланки Бланко отличался такой пышностью, что она запуталась в нем, поднимаясь по лестнице.
Марианн Фарли была еще одной звездой, которая стала жертвой экстремального разреза, из-за чего ее платье выглядело скорее вульгарно, чем потрясающе.

На костюме поэта и композитора Дайан Уоррен присутствовало слишком много блестящих элементов, а белое платье ливанского режиссера Надин Лабаки выглядело застиранным.
На церемонию вручения премии «Оскар» некоторые знаменитости приехали в нелепых нарядах

Ярко-синее платье телеведущей Таники Рэй смотрелось красиво с точки зрения цвета, но дешевый материал и причудливо длинные рукава отвлекали все внимание от достойных элементов дизайна.

Костюмер Рут Картер появилась на красной ковровой дорожке в парчовом платье средневекового стиля.

Продюсер Ханна Бичлер приехала на церемонию в невероятно ярком платье алого цвета с причудливо большим украшением виде волана.

Телеведущая Лилиана Васкес продемонстрировала слишком откровенное платье оранжевого цвета с очень глубоким разрезом на подоле.



 
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Культура / ШоуБиз / Авторские новости
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:16

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