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На церемонию вручения премии «Оскар» некоторые знаменитости приехали в нелепых нарядах
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Актриса Ребел Уилсон пришла на вечеринку перед «Оскаром» с загадочным мужчиной

Знаменитая актриса Ребел Уилсон появилась на вечеринке перед церемонией награждения премией «Оскар» в компании красивого загадочного мужчины. Соответствующая информация опубликована в зарубежном издании Dailymail.

Актриса Ребел Уилсон пришла на вечеринку перед «Оскаром» с загадочным мужчиной

Ребел Уилсон пришла на вечеринку, которая проводилась 23 февраля в доме знаменитостей Chateau Marmont в Лос-Анджелесе, в сопровождении таинственного кавалера. На мероприятии 38-летняя артистка не скрывала переполняющего ее счастья.

Для выхода в свет знаменитость выбрала короткое черное платье с прозрачными вставками, ее образ дополнили дизайнерские туфли на каблуках и кожаная сумочка также черного цвета. Актриса уложила волосы в гламурные локоны, а на лицо нанесла минимум косметики.

Ребел Уилсон родилась в Австралии и начинала кинокарьеру с участия в местных комедийных шоу, прежде чем дебютировала в США с ролью в фильме «Подружки невесты». По-настоящему знаменитой она стала в 2012 году после работы в комедиях «Идеальный голос» и «Холостячки». Тогда актриса возглавила список журнала Forbes из трех десятков наиболее перспективных в Голливуде лиц моложе 30 лет, хотя позже выяснилось, что на тот момент ей было 32 года.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:03

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