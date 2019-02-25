Актриса Ребел Уилсон пришла на вечеринку перед «Оскаром» с загадочным мужчиной
Знаменитая актриса Ребел Уилсон появилась на вечеринке перед церемонией награждения премией «Оскар» в компании красивого загадочного мужчины. Соответствующая информация опубликована в зарубежном издании Dailymail.
Ребел Уилсон пришла на вечеринку, которая проводилась 23 февраля в доме знаменитостей Chateau Marmont в Лос-Анджелесе, в сопровождении таинственного кавалера. На мероприятии 38-летняя артистка не скрывала переполняющего ее счастья.
Для выхода в свет знаменитость выбрала короткое черное платье с прозрачными вставками, ее образ дополнили дизайнерские туфли на каблуках и кожаная сумочка также черного цвета. Актриса уложила волосы в гламурные локоны, а на лицо нанесла минимум косметики.
Ребел Уилсон родилась в Австралии и начинала кинокарьеру с участия в местных комедийных шоу, прежде чем дебютировала в США с ролью в фильме «Подружки невесты». По-настоящему знаменитой она стала в 2012 году после работы в комедиях «Идеальный голос» и «Холостячки». Тогда актриса возглавила список журнала Forbes из трех десятков наиболее перспективных в Голливуде лиц моложе 30 лет, хотя позже выяснилось, что на тот момент ей было 32 года.
Ребел Уилсон пришла на вечеринку, которая проводилась 23 февраля в доме знаменитостей Chateau Marmont в Лос-Анджелесе, в сопровождении таинственного кавалера. На мероприятии 38-летняя артистка не скрывала переполняющего ее счастья.
Для выхода в свет знаменитость выбрала короткое черное платье с прозрачными вставками, ее образ дополнили дизайнерские туфли на каблуках и кожаная сумочка также черного цвета. Актриса уложила волосы в гламурные локоны, а на лицо нанесла минимум косметики.
Ребел Уилсон родилась в Австралии и начинала кинокарьеру с участия в местных комедийных шоу, прежде чем дебютировала в США с ролью в фильме «Подружки невесты». По-настоящему знаменитой она стала в 2012 году после работы в комедиях «Идеальный голос» и «Холостячки». Тогда актриса возглавила список журнала Forbes из трех десятков наиболее перспективных в Голливуде лиц моложе 30 лет, хотя позже выяснилось, что на тот момент ей было 32 года.
ШоуБиз / Авторские новости
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:03