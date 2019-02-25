Лауреат премии Independent Spirit Awards Гленн Клоуз позвала свою собаку на сцену во время получения награды





Independent Spirit Awards является американской кинопремией, ориентированной на независимое кино. Мероприятие традиционно проводится в последнюю субботу перед вручением статуэток «Оскар», как бы противопоставляясь наградам киноакадемии.После объявления о победе актрисы Гленн Клоуз в номинации «Лучшая женская роль» за участие в фильме «Жена», знаменитость, выходя на сцену, позвала свою собаку по кличке Пип присоединиться к ней.Домашний питомец артистки произвел большое впечатление на зрителей. Во время произнесения Гленн Клоуз ответной речи собака вела себя послушно, она пристально смотрела на хозяйку, а в какой-то момент, забавляясь, начала переворачиваться на спину.Актриса призналась, что Пип является самым умным домашним животным из всех, которые у нее когда-либо, отметив, что любимец сопровождает ее почти везде.