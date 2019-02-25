Лауреат премии Independent Spirit Awards Гленн Клоуз позвала свою собаку на сцену во время получения награды
Во время вручения премии Independent Spirit Awards, которая ежегодно проводится накануне церемонии награждения статуэтками «Оскар», актриса Гленн Клоуз, ставшая победительницей в номинации «Лучшая женская роль», позволила своей собаке по кличке Пип присоединиться к ней на сцене. Информация об этом опубликована в зарубежном издании People.
Independent Spirit Awards является американской кинопремией, ориентированной на независимое кино. Мероприятие традиционно проводится в последнюю субботу перед вручением статуэток «Оскар», как бы противопоставляясь наградам киноакадемии.
После объявления о победе актрисы Гленн Клоуз в номинации «Лучшая женская роль» за участие в фильме «Жена», знаменитость, выходя на сцену, позвала свою собаку по кличке Пип присоединиться к ней.
Домашний питомец артистки произвел большое впечатление на зрителей. Во время произнесения Гленн Клоуз ответной речи собака вела себя послушно, она пристально смотрела на хозяйку, а в какой-то момент, забавляясь, начала переворачиваться на спину.
Актриса призналась, что Пип является самым умным домашним животным из всех, которые у нее когда-либо, отметив, что любимец сопровождает ее почти везде.
Independent Spirit Awards является американской кинопремией, ориентированной на независимое кино. Мероприятие традиционно проводится в последнюю субботу перед вручением статуэток «Оскар», как бы противопоставляясь наградам киноакадемии.
После объявления о победе актрисы Гленн Клоуз в номинации «Лучшая женская роль» за участие в фильме «Жена», знаменитость, выходя на сцену, позвала свою собаку по кличке Пип присоединиться к ней.
Домашний питомец артистки произвел большое впечатление на зрителей. Во время произнесения Гленн Клоуз ответной речи собака вела себя послушно, она пристально смотрела на хозяйку, а в какой-то момент, забавляясь, начала переворачиваться на спину.
Актриса призналась, что Пип является самым умным домашним животным из всех, которые у нее когда-либо, отметив, что любимец сопровождает ее почти везде.
Культура / Авторские новости
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:53