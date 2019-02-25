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На церемонию вручения премии «Оскар» некоторые знаменитости приехали в нелепых нарядах
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Перед церемонией вручения премии «Оскар» Леди Гага вместе с Гленн Клоуз и Эммой Стоун обратились в клинику по экстренному удалению прыщей

В преддверии ежегодной церемонии вручения премии «Оскар» Леди Гага, Гленн Клоуз и Эмма Стоун, номинированные на получение наград, записались в клинику по экстренному удалению прыщей. Соответствующая информация опубликована в зарубежном издании Dailymail.
Перед церемонией вручения премии «Оскар» Леди Гага вместе с Гленн Клоуз и Эммой Стоун обратились в клинику по экстренному удалению прыщей

Готовясь к главному событию в области киноискусства, знаменитые актеры и актрисы приложили все усилия, чтобы блистать на красной ковровой дорожке. Номинанты на получение «Оскара» Леди Гага, Гленн Клоуз и Эмма Стоун обратились в клинику по экстренному удалению прыщей, чтобы быть уверенными, что их кожа находится в наилучшем состоянии перед значимым мероприятием.

Перед церемонией вручения премии «Оскар» Леди Гага вместе с Гленн Клоуз и Эммой Стоун обратились в клинику по экстренному удалению прыщей

По словам специалиста из медицинского учреждения, в этом году на церемонии появятся 18 клиентов его клиники, а трое из них – номинанты. Журналисты зарубежного издания связались с представителями Леди Гаги, Гленн Клоуз и Эммы Стоун для получения дальнейших комментариев по этому вопросу.

Леди Гага и Гленн Клоуз являются кандидатками на победу в категории «Лучшая актриса» за роли в фильмах «Звезда родилась» и «Жена» соответственно. Эмма Стоун претендует на «Оскар» за роль в картине «Фаворитка» в номинации «Лучшая актриса второго плана».



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:11

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