В Москве ведьма Алена Полынь подала в суд на Виталия Милонова





Алена Полынь направила иск против Милонова, обвиняя члена Госдумы в оскорблении ее чести и достоинства. Рассмотрение соответствующего обращения столичным судом официально запланировано на 1 марта. При этом сумма моральной компенсации, которую требует обладательница сверхъестественных способностей, составляет всего 1 рубль. Сама автор иска отмечает, что депутат позволил себе грубые и оскорбительные высказывания в ее адрес, называя ее мошенницей и утверждая, что ведьма ест людей. Кроме того, политик призывал надеть на Полынь наручники.В беседе со станцией “Говорит Москва” Виталий Милонов успел прокомментировать поданный против него иск. Он отметил, что вместо денежных средство готов предоставить ведьме осиновый кол. После прекращения жизненного пути, настаивает депутат, соратники Алены Полынь смогут вбить его в нее, чтобы она не обернулась “нежитью”.