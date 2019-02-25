Александр Ревва озвучил размер самого большого гонорара в карьере





По словам Александра Реввы, в подростковые годы он подрабатывал электрослесарем, имея зарплату в 250 рублей. Сейчас на свои гонорары артист не жалуется и порой нарочно их завышает, чтобы его тревожили как можно меньше, а свободное время актер предпочитает посвящать семье. Однако однажды ему попался бизнесмен, которого не смутил высокий ценник на услуги “Артура Пирожкова”. За закрытый корпоратив продолжительностью 40 минут исполнитель выручил порядка 200 тысяч евро.Александр Ревва поделился, что большие суммы старается не тратить. У артиста имеются квартира и авто, иногда при встречах с друзьями он оплачивает счет в ресторане, чтобы порадовать знакомых. Однажды певец даже отказался от участия в рекламе кастрюль, хотя в качестве гонорара ему предлагали 1 млн долларов. Сам Ревва предпочел бы бесплатно рекламировать хорошее авто, но не кухонную утварь.