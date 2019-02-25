Верховный шаман осудил сожжение верблюдов ради укрепления России





Комментируя такую практику, деятель открыто ее назвал сатанизмом, отметив, что лично он разрешения на подобный обряд не предоставлял. Если бы у него попросили позволить нечто схожее, он бы отказался, поскольку даже в древности верблюдов не использовали в качестве жертвы. Произошедшее, убежден Кара-оол Допчун-оол, следует расценивать, как жестокое обращение с животными, а участников “обряда” он призвал привлечь к уголовной ответственности по соответствующей статье.Традиция, со слов шамана, жертвоприношение вышеупомянутых представителей фауны запрещает. Возможным инициатором такой процедуры он называет Артура Цыбикова, его “коллегу” из Ангарска. Процесс сожжения нескольких верблюдов проходил в Иркутской области недавно, его организаторы назвали целью такого жеста желание укрепить положение России.