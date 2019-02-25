Верховный шаман осудил сожжение верблюдов ради укрепления России
Являющийся верховным шаманом страны Кара-оол Допчун-оол осудил сожжение верблюдов в РФ. Соответствующее жертвоприношение в Иркутской области делают с целью процветания и укрепления страны.
Комментируя такую практику, деятель открыто ее назвал сатанизмом, отметив, что лично он разрешения на подобный обряд не предоставлял. Если бы у него попросили позволить нечто схожее, он бы отказался, поскольку даже в древности верблюдов не использовали в качестве жертвы. Произошедшее, убежден Кара-оол Допчун-оол, следует расценивать, как жестокое обращение с животными, а участников “обряда” он призвал привлечь к уголовной ответственности по соответствующей статье.
Традиция, со слов шамана, жертвоприношение вышеупомянутых представителей фауны запрещает. Возможным инициатором такой процедуры он называет Артура Цыбикова, его “коллегу” из Ангарска. Процесс сожжения нескольких верблюдов проходил в Иркутской области недавно, его организаторы назвали целью такого жеста желание укрепить положение России.
Комментируя такую практику, деятель открыто ее назвал сатанизмом, отметив, что лично он разрешения на подобный обряд не предоставлял. Если бы у него попросили позволить нечто схожее, он бы отказался, поскольку даже в древности верблюдов не использовали в качестве жертвы. Произошедшее, убежден Кара-оол Допчун-оол, следует расценивать, как жестокое обращение с животными, а участников “обряда” он призвал привлечь к уголовной ответственности по соответствующей статье.
Традиция, со слов шамана, жертвоприношение вышеупомянутых представителей фауны запрещает. Возможным инициатором такой процедуры он называет Артура Цыбикова, его “коллегу” из Ангарска. Процесс сожжения нескольких верблюдов проходил в Иркутской области недавно, его организаторы назвали целью такого жеста желание укрепить положение России.
Общество
Добавил: Курило Марина Сегодня, 07:00