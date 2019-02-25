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Эксперты назвали ТОП-10 моделей легковых автомобилей в Российской Федерации

Эксперты провели анализ автопарка Российской Федерации и составили ТОП-10 самых популярных легковых транспортных средств. По заверению специалистов аналитического агентства «АВТОСТАТ», лидирующие позиции занимают модели отечественных автомобилей марки LADA.
Эксперты назвали ТОП-10 моделей легковых автомобилей в Российской Федерации

Первое место рейтинга закрепилось за транспортным средством – седан LADA 2107. Их на дорогах России насчитывается практически два миллиона экземпляров. Серебро получила машина модели седан LADA 2106, так как по стране ездит немного больше полтора миллиона автомобилей. Закрывает тройку лидеров кроссовер LADA 4x4 с результатом около 1 миллиона 220 тысяч зарегистрированных моделей. Суммарно лидерам ТОП-10 принадлежит 10 % всех легковых машин на территории РФ.

Количество остальных легковых автомобиле в рейтинге не превышает отметки в один миллион экземпляров. Автомобили, сошедшие с ВАЗовского конвейера, заняли также и последующие три места в составленном экспертами списке. Соответственно в нем расположились машины марки LADA моделей 2109, 2110 и 2114.

В рейтинг самых популярных легковых транспортных средств вошли также иномарки. Представители южнокорейских компаний заняли седьмую ступень списка - KIA Rio и восьмую - Hyundai Solaris. Девятое место закрепилось за американским брендом Ford. Закрывает ТОП-10 популярных в России легковых автомобилей отечественная LADA 2105.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 07:30

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