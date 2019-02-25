Специалисты назвали ТОП-7 редких автомобилей Volkswagen





Прежде всего, стоит упомянуть Volkswagen 411 1968 года выпуска. Транспортное средство оснащено 1,6-литровым 68-сильным мотором. Затем следует Volkswagen Porsche 914, появившийся на год позже. Модель получила 1,7-литровый двигатель на 80 лошадиных сил. ТОП-3 рейтинга замыкает бразильский эксклюзив Volkswagen SP2 1972 модельного года, имеющий 1,7-литровый силовой агрегат на 63 лошадиные силы. На четвёртом месте Volkswagen Iltis 1978 года с 75-сильным движком на 1,7 литра.Почти через 10 лет вышел Volkswagen Golf g60 Limited с мощным на то время 1,8-литровым 210-сильным движком. Оставшиеся два транспортных средства – Logus и Golf 3 Harlekin были выпущены в 90-х годах прошлого века. К слову, лишь 264 экземпляра последней модели попали на рынок.